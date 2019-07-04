Назвали неожиданную причину метеоризма

Соль изменяет нормальный состав бактерий кишечника. ФОТО: freepik.es

Избыток соли в рационе вызывает вздутие живота. К таким выводам пришли ученые из американского Университета Джонса Хопкинса.

Другой причиной метеоризма назвали наличие в рационе большого количества клетчатки. Пишет издание ScienceDaily.

"Соль вызывает изменения в микрофлоре кишечника, в результате которых клетки начинают активнее выделять сероводород [сероводород является одним из составляющих кишечных газов — Ред.]", — говорит руководитель исследования Ноэль Мюллер.

Как выяснили ученые, любовь к соленой пище повышает риск возникновения метеоризма на 27%, а к богатым клетчаткой продуктов — на 41%.

Хроническое вздутие живота является одним из симптомов, которые свидетельствуют о необходимости посетить гинеколога. Все потому, что может быть проявлением кисты или рака яичника. Особенно насторожить должно, если вместе с метеоризмом начинает беспокоить боль в животе — во время полового акта, месячных или независимо от них.