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Назвали неожиданную причину метеоризма

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Назвали неожиданную причину метеоризма
Соль изменяет нормальный состав бактерий кишечника. ФОТО: freepik.es

Избыток соли в рационе вызывает вздутие живота. К таким выводам пришли ученые из американского Университета Джонса Хопкинса.

Другой причиной метеоризма назвали наличие в рационе большого количества клетчатки. Пишет издание ScienceDaily.

"Соль вызывает изменения в микрофлоре кишечника, в результате которых клетки начинают активнее выделять сероводород [сероводород является одним из составляющих кишечных газов — Ред.]", — говорит руководитель исследования Ноэль Мюллер.

Как выяснили ученые, любовь к соленой пище повышает риск возникновения метеоризма на 27%, а к богатым клетчаткой продуктов — на 41%.

Хроническое вздутие живота является одним из симптомов, которые свидетельствуют о необходимости посетить гинеколога. Все потому, что может быть проявлением кисты или рака яичника. Особенно насторожить должно, если вместе с метеоризмом начинает беспокоить боль в животе — во время полового акта, месячных или независимо от них.

sciencedaily.com
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Дата
05
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