Назвали необычную способность коронавируса

В одном из экспериментов ученые использовали ген обратной транскриптазы ВИЧ.

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса COVID-19 способны соединяться с геномом человека. Выводы американских ученых опубликованы на портале bioRxiv.



"Чтобы проверить способность генома РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК человеческих хромосом, исследователи добавили ген обратной транскриптазы (фермент, который превращает РНК в ДНК) в клетки человека, а затем культивировали сконструированы клетки с SARS-CoV-2", - говорится в работе.

В одном из экспериментов ученые использовали ген обратной транскриптазы ВИЧ. Также они предоставили ген обратной транскриптазы с использованием последовательностей человеческого ДНК, известных как элементы LINE-1, которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. В результате клетки, которые производят любую форму фермента, сделали так, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированные в хромосомы человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет

"Вывод о способности фрагментов генома коронавируса включаться в геном человека объясняет такие случаи, когда люди, которые уже переболели и не являются заразными, получают положительный ПЦР-тест на инфекцию", - отметили ученые.

Ранее исследователи сделали открытие в отношении детей, рожденных женщинами с Covid-19.