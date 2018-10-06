Назвали наиболее полезную осенью зелень

Руккола укрепляет артерии. Фото: droidboom.

Осенью следует употреблять зелень для оздоровления организма.

Специалисты советуют ежедневно употреблять шпинат. Он богат на содержание йода. Он необходим для нормального функционирования щитовидной железы, пишет zdorovia.com.ua

Шпинат также способствует выведению токсинов. Уменьшает усталость органов зрения во время напряженной работы.

Руккола укрепляет артерии. Зелень полезно употреблять тем, кто страдает от ожирения или перепадов давления. Руккола улучшает психологическое состояние во время депрессии или подвишенник тревожности.

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Ежедневно следует употреблять сельдерей. Она имеет много витаминов. Сельдерей выводит из организма канцероген и нормализует баланс жидкости.

Один из самых популярных овощей обычная капуста, а также его разновидности кольраби и брокколи, содержат в себе вещества, которые нормализуют микрофлору кишечника и защищают его от появления в нем микробов, способствуют развитию рака прямой или толстой кишки.