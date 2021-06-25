Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах

За суточной смертностью от Covid-19 Украина оказалась на втором месте в Европе и на 20-м в мире.

23 июня в мире диагностировали более 399 тыс. новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Worldometers. Больше всего Covid-больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии.

В Бразилии зафиксировали свыше 72 тыс. новых инфицированных, в Индии – более 51 тыс., а в Колумбии – почти 33 тыс. случаев. Еще 24 тыс. больных зарегистрировали в Аргентине, а в Индонезии – более 20 тыс. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Россия и Великобритания.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Британия и Испания. Украина среди стран мира занимает 47 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы она находится на седьмой позиции.

Автор: Worldometers

В мире за сутки зафиксировали почти 7 тыс. летальных исходов. За все время пандемии излечились от недуга более 165 млн человек. Сейчас насчитывают более 11 млн активных случаев заболевания. Всего с начала пандемии подтвердили почти 4 млн смертей от коронавирусной инфекции в мире.

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Правительство ожидает четвертую волну коронавируса в Украине. 24 июня в стране зафиксировали 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Больше всего в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.