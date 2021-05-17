Назвали лучшие и худшие продукты от депрессии и стресса

Автор: https://florium.ua/ Клубника богата витамином С - антиоксидантом, который помогает людям справляться со стрессовыми ситуациями

Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты в случае стресса и депрессии могут еще больше обострить эмоции, с которыми трудно справиться, и привести к набору веса. В то же время определенные продукты помогут вам с легкостью справиться со стрессом, не жертвуя при этом талией.

Что нельзя есть при стрессе и депрессии

мороженое

Охлаждающий эффект мороженого точно не относится к стрессу. На самом деле продукты с высоким содержанием рафинированного сахара только повышают уровень гормонов стресса, включая кортизол. Поскольку организм не в состоянии усвоить весь рафинированный сахар, уровень глюкозы в крови резко падает. А мозг воспринимает низкий уровень глюкозы в крови как ситуацию, угрожающую жизни, и выделяет больше кортизола, чтобы снова вызвать чувство голода, что, в свою очередь, заставляет вас продолжать переживать стресс.

кофе

Если вы думаете, что кофе может помочь отвлечься от стресса, связанного, например, с приближением срока выполнения проекта, то вы ошибаетесь. Хотя кофеин, как известно, улучшает настроение (и может снизить риск депрессии), стимулируя активность дофамина, он также препятствует усвоению ключевых питательных веществ, отвечающих за настроение, таких как витамин D и витамины группы B.

соки

Хорошая идея - избавиться от тревоги с помощью здоровых продуктов, но только не с помощью свежевыжатого сока. В отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки - медленно перевариваемых волокон, зато в них много глюкозы и фруктозы. Согласно недавнему исследованию, глюкоза вызывает выброс гормона стресса адреналина, а фруктоза может изменить реакцию мозга на стресс на генетическом уровне.

красное вино

Употребление алкоголя может только еще больше возбудить вас. Хотя может показаться, что стакан вина сначала помогает снизить стресс, исследования показывают, что употребление алкоголя может иметь неприятные последствия в долгосрочной перспективе. Несколько бокалов вечером могут вызвать проблемы со сном, колебания сахара в крови и обезвоживание - все, что может еще больше повысить уровень гормонов стресса.

Снеки и чипсы

Из-за высокого уровня натрия снеки не только повысят кровяное давление, но и усилят беспокойство из-за большого количества рафинированных углеводов. Дело в том, что без клетчатки, которая замедляет пищеварение и обычно содержится в цельнозерновых сложных углеводах, простые углеводы будут резко повышать уровень глюкозы, что приведет к повышению уровня гормона стресса кортизола.

Что есть, чтобы снизить уровень стресса и депрессии

жирная рыба

Регулярное употребление жирной рыбы, такой как лосось и тунец, поможет вам улучшить настроение. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, способствуют синтезу серотонина - химического вещества, которое делает вас счастливее.

клубника

Эти ягоды являются не только чемпионами по содержанию клетчатки, они также богаты витамином С - антиоксидантом, который, как было доказано, помогает людям справляться со стрессовыми ситуациями. Согласно одному исследованию, уровень кортизола скорее снижался у тех, кто получал добавку витамина С, так же как и кровяное давление.

орехи

Замените снеки и чипсы орехами - это лучший способ избавиться от стресса. Орехи содержат большое количество магния - жизненно важного питательного вещества для естественного преодоления стресса. Более того, орехи богаты селеном, что поднимает настроение, и омега-3 жирными кислотами, которые снимают депрессию.

черный шоколад

Да, шоколад снимает стресс! Но ключевое слово - черный, с содержанием какао более 70 процентов. Антиоксиданты, содержащиеся в какао, как обнаружили исследователи, помогают стимулировать выработку серотонина, способного вызвать эйфорию. Помните, что белый и молочный шоколад могут вызвать обратный эффект.

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яйца

Чувствуете напряжение после ссоры с близким человеком? Избавьтесь от беспокойства, сделав омлет из трех яиц, богатых витамином D, и точно поднимете себе настроение. Доказано, что солнечный витамин способствует выработке гормонов хорошего настроения - серотонина и дофамина.

Люди, которые едят черный шоколад, имеют благодаря ему улучшенное здоровье и долголетие, пишет maximum.fm Ученые сделали метаанализ восьми исследований, где собрали информацию почти 21 тысячи человек. Оказалось, что люди, которые часто вместо перекуса ели темный шоколад, имели значительно ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому неудивительно, что у них длиннее продолжительность жизни. Темный шоколад богат антиоксидантами, что помогает предотвратить развитие рака. Его регулярное употребление в количестве около 30 граммов может стать одним из способов продлить жизнь.