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воскресенье, 07 марта 2021 12:04

Назвали количество вакцинированных от Covid-19 в мире

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По состоянию на 7 марта прививки от коронавируса сделали более 299 млн человек. Кампания по вакцинации уже стартовала в 111 странах.

Это подтверждают данные агентства Bloomberg.

Автор: Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН
  299 млн человек в мире сделали Covid-прививки
299 млн человек в мире сделали Covid-прививки

Лидеры по количеству введенных доз вакцины такие:

- США - 87,9 млн доз;
- Китай - 52,5 млн доз;
- страны ЕС - 39,8 млн доз;
- Великобритания - 22, 9 млн доз;
- Индии - 20,7 млн доз.

Лидерами по количеству доз в 100 человек являются Израиль - 95,35, Сейшельские Острова - 85,12, ОАЭ - 58,29, Мальдивы - 39,18 и Великобритания - 34,26 дозы.

С начала кампании вакцинации в Украине привились 17 037 человек. Наибольшее количество привитых в Донецкой области - 1940. В течение субботы, 6 марта, в Украине привились 1279 человек.

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Дата
07
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