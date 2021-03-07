Назвали количество вакцинированных от Covid-19 в мире

По состоянию на 7 марта прививки от коронавируса сделали более 299 млн человек. Кампания по вакцинации уже стартовала в 111 странах.
Это подтверждают данные агентства Bloomberg.
Лидеры по количеству введенных доз вакцины такие:
- США - 87,9 млн доз;
- Китай - 52,5 млн доз;
- страны ЕС - 39,8 млн доз;
- Великобритания - 22, 9 млн доз;
- Индии - 20,7 млн доз.
Лидерами по количеству доз в 100 человек являются Израиль - 95,35, Сейшельские Острова - 85,12, ОАЭ - 58,29, Мальдивы - 39,18 и Великобритания - 34,26 дозы.
С начала кампании вакцинации в Украине привились 17 037 человек. Наибольшее количество привитых в Донецкой области - 1940. В течение субботы, 6 марта, в Украине привились 1279 человек.
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