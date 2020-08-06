Назвали количество регионов, которые не готовы послабить карантин

Карантин регионы послабляют, если соответствуют необходимым критериям, которые определило министерство. Фото: Pixabay

10 областей Украины на 6 августа не готовы послабить карантин.

По сравнению со вчерашним днем ​​из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области, сообщает Минздрав.

Карантин регионы послабляют, если соответствуют необходимым критериям, которые определило министерство.

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Не готовы смягчать ограничения Волынская область (выявление 16,53%); Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%); Закарпатская область (загруженность коек 63,81%); Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%); Одесская область (динамика 16,84%); Ровенская область (выявление 15,52%); Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%); Хмельницкая область (динамика 15,49%); Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%); Черниговская область (выявление 12,32%).

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных. На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.