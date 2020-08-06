Назвали количество регионов, которые не готовы послабить карантин

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1791
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 882
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18477
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3690
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Пятые сутки более тысячи больных: новые данные о коронавирусе в Украине
Пятые сутки более тысячи больных: новые данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 603
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1791
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 198
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 11:50

Назвали количество регионов, которые не готовы послабить карантин

  Комментировать
Назвали количество регионов, которые не готовы послабить карантин
Карантин регионы послабляют, если соответствуют необходимым критериям, которые определило министерство. Фото: Pixabay

10 областей Украины на 6 августа не готовы послабить карантин.

По сравнению со вчерашним днем ​​из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области, сообщает Минздрав.

Карантин регионы послабляют, если соответствуют необходимым критериям, которые определило министерство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 в Киеве: Кличко призывает серьезно отнестись к угрозе

Не готовы смягчать ограничения Волынская область (выявление 16,53%); Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%); Закарпатская область (загруженность коек 63,81%); Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%); Одесская область (динамика 16,84%); Ровенская область (выявление 15,52%); Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%); Хмельницкая область (динамика 15,49%); Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%); Черниговская область (выявление 12,32%).

За последние сутки в Украине обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных. На утро 6 августа в стране 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали количество регионов, которые не готовы послабить карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

В составе австрийской армии создали военное формирование украинцев

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 16200
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13626
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 12150
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 10611
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8505
Здоровье
Ученые выяснили смертельный сигнал для пациентов с Covid-19
Ученые выяснили смертельный сигнал для пациентов с Covid-19 Просмотров: 756
Covid-19 в Киеве: Кличко пригрозил усилить карантин
Covid-19 в Киеве: Кличко пригрозил усилить карантин Просмотров: 171
Коронавирус в Украине: где за сутки обнаружили больше всего больных
Коронавирус в Украине: где за сутки обнаружили больше всего больных Просмотров: 450
ВОЗ предостерегает от возвращения болельщиков на трибуны
ВОЗ предостерегает от возвращения болельщиков на трибуны Просмотров: 45
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
 1 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Голосов: 582
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua