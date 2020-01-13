Назвали калорийный алкогольный напиток

Лишние калории можно взять не только из пищи, но и из алкогольных напитков. От них человек не чувствует себя сытым, поэтому не следит за количеством выпитого.
Для женщин разрешено не более 1 порции в день, а для мужчин - не более двух. Эта граница полезна для талии, печени и риска рака и хронических заболеваний.
Об этом пишет издание Vox.
По словам диетолога Центра наук общественных интересов, калорийность алкоголя вызывает беспокойство, ведь люди могут забыть о них.
"Мы привыкли видеть калории на этикетках почти для любых пищевых продуктов, но когда вы берете алкогольный напиток, этой информации просто нет", - подчеркнула Линдсей Мойера, диетолог Центра наук общественных интересов.
В легких сортов пива калорийность бутылки на 300 мл содержит 4% алкоголя, есть около 100 калорий. Например, светлый эль с 7-10% алкоголя содержит 200-300 калорий. Это как в средней порции картофеля фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.
Наиболее опасное смешивания напитков с соком, газированной водой.
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Большинство бокалов в 150 мл красного или белого цвета имеют 150 калорий. Чем больше процент алкоголя в напитке - тем больше его калорийность.
Финские исследователи из Университета Ювяскюля определили, что способность человека к быстрому сжиганию жира определяется человеческим геномом.
Специалисты утверждают, что способность человека к сжиганию жира зависит от наследственности.
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