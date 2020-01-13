Назвали калорийный алкогольный напиток

Коктейли и пиво содержат столько калорий, как порция мороженого Фото: xn--80aad7acgm2bn8b.xn--p1ai

Лишние калории можно взять не только из пищи, но и из алкогольных напитков. От них человек не чувствует себя сытым, поэтому не следит за количеством выпитого.

Для женщин разрешено не более 1 порции в день, а для мужчин - не более двух. Эта граница полезна для талии, печени и риска рака и хронических заболеваний.

Об этом пишет издание Vox.

По словам диетолога Центра наук общественных интересов, калорийность алкоголя вызывает беспокойство, ведь люди могут забыть о них.

"Мы привыкли видеть калории на этикетках почти для любых пищевых продуктов, но когда вы берете алкогольный напиток, этой информации просто нет", - подчеркнула Линдсей Мойера, диетолог Центра наук общественных интересов.

В легких сортов пива калорийность бутылки на 300 мл содержит 4% алкоголя, есть около 100 калорий. Например, светлый эль с 7-10% алкоголя содержит 200-300 калорий. Это как в средней порции картофеля фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.

Наиболее опасное смешивания напитков с соком, газированной водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала, нужно делать детокс после праздников

Большинство бокалов в 150 мл красного или белого цвета имеют 150 калорий. Чем больше процент алкоголя в напитке - тем больше его калорийность.

Финские исследователи из Университета Ювяскюля определили, что способность человека к быстрому сжиганию жира определяется человеческим геномом. Специалисты утверждают, что способность человека к сжиганию жира зависит от наследственности.