Назвали, какие витамины нужны в определенном возрасте

Нет ничего опаснее, чем бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок. Чтобы получить от них максимум пользы, нужно знать какие нужны в любом возрасте.
В подростковом возрасте
Организма в ту пору нужны кальций и витамин D. Суточная норма кальция для подростков составляет 1300 мг и 600 единиц кальция. Тогда кости будут развиваться нормально.
В 20 лет
Также нужны кальций и витамин D. Кроме них, еще необходимы витамины группы В, фолиевая кислота и железо.
В 30 лет
В этом возрасте надо заботиться о здоровье своего сердца, а значит - получать достаточно жирных кислот омега-3. Рыба жирных сортов - самый простой способ удовлетворить потребность в этих полезных жирах.
В 40 лет
Здесь особенно важно следить за уровнем витамина D. Дефицит этого витамина во взрослом возрасте связан с повышенным риском самых разных заболеваний, которые непосредственно влияют на продолжительность жизни, от рака до диабета второго типа.
Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно 15-минутной прогулки в солнечную погоду или порции жирной рыбы.
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В 50 лет
Растет потребность в кальции: она становится вдвое выше, чем в подростковом возрасте и составляет 1200 мг в сутки. В этом возрасте нужно сохранять костную систему.
В 60 лет
Омега-3, кальций и витамин D прежнему жизненно необходимы как для здоровья костей и противостояния остеопороза, так и для нормальной работы сердца.
В 70 лет
Для таких людей становится критически важный витамин В12: после 70 лет организма становится сложно перерабатывать витамины группы В и ему нужна дополнительная поддержка.
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