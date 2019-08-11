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понедельник, 12 августа 2019 10:15

Назвали, какие витамины нужны в определенном возрасте

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Назвали, какие витамины нужны в определенном возрасте
Витамины подросткам: чего больше всего не хватает организму Фото: vsim.ua

Нет ничего опаснее, чем бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок. Чтобы получить от них максимум пользы, нужно знать какие нужны в любом возрасте.

В подростковом возрасте

Организма в ту пору нужны кальций и витамин D. Суточная норма кальция для подростков составляет 1300 мг и 600 единиц кальция. Тогда кости будут развиваться нормально.

В 20 лет

Также нужны кальций и витамин D. Кроме них, еще необходимы витамины группы В, фолиевая кислота и железо.

В 30 лет

В этом возрасте надо заботиться о здоровье своего сердца, а значит - получать достаточно жирных кислот омега-3. Рыба жирных сортов - самый простой способ удовлетворить потребность в этих полезных жирах.

В 40 лет

Здесь особенно важно следить за уровнем витамина D. Дефицит этого витамина во взрослом возрасте связан с повышенным риском самых разных заболеваний, которые непосредственно влияют на продолжительность жизни, от рака до диабета второго типа.

Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно 15-минутной прогулки в солнечную погоду или порции жирной рыбы.

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В 50 лет

Растет потребность в кальции: она становится вдвое выше, чем в подростковом возрасте и составляет 1200 мг в сутки. В этом возрасте нужно сохранять костную систему.

В 60 лет

Омега-3, кальций и витамин D прежнему жизненно необходимы как для здоровья костей и противостояния остеопороза, так и для нормальной работы сердца.

В 70 лет

Для таких людей становится критически важный витамин В12: после 70 лет организма становится сложно перерабатывать витамины группы В и ему нужна дополнительная поддержка.

Медреформа в Украине продолжается. Если на первом этапе ее внедряли в учреждениях неотложной помощи, то следующим шагом будут изменения в поликлиниках.

Каких нововведений следует ждать в 2020 далее в статье.

goodhouse.ru
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