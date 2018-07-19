Назвали идеальное время для пробуждения на работу

Поспать еще 20 минут или встать раньше и потратить это время на дорогу в офис пешим ходом? Большинство, не задумываясь, выберет первый вариант. ФОТО: rte.ie

Просыпаться в будни рекомендуется на 20 минут раньше, чем вы привыкли. Сэкономленное время ученые советуют потратить на то, чтобы добираться на работу не на машине, а пешком либо на велосипеде.

Британские ученые выяснили, что 20 минут утренней пешей прогулки или езды на велосипеде позволяют втрое уменьшить риск возникновения сердечного приступа и других опасных для жизни состояний. Пишет известное британское издание TheSun.

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Ученые отмечают, что малоподвижность — это одна из основных причин развития серьезных сердечных заболеваний, способных привести к инвалидности и смерти.Чтобы уменьшить пагубное влияние пассивного образа жизни на здоровье, следует правильно расставлять приоритеты, например, попробовать спать меньше, а ходить — больше.

Ранее назвали 5 простых правил, чтобы быстро проснуться. Следуя им, можно не только без проблем подняться утром с постели, но и на весь день обеспечить себя бодростью.