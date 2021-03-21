Назвали главные признаки нехватки железа в организме

Железо необходимо организму для роста и развития. Благодаря этому минералу производится гемоглобин, который переносит кислород во все части тела.

Недостаток железа в организме является довольно распространенным явлением, однако чаще всего человек не подозревает о дефиците этого важного элемента, пишет Express. Медики назвали главные признаки недостатка железа:

-усталость и недостаток энергии;

-задышка;

-Ускоренная сердцебиение;

Бледная кожа.

Кроме этого, у человека с дефицитом железа ломкие ногти и часто холодные руки. Также при недостатке минерала легко появляются синяки. Это связано с тем, здоровья клеток крови поддерживается на недостаточном уровне.

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При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, чтобы выяснить, действительно ли организму не хватает железа. Заполнить его недостаток можно с помощью специальных таблеток, а также благодаря содержат этот минерал продуктам. В рацион следует включить печень, красное мясо, фасоль, нут, орехи, сухофрукты, тофу, шпинат, картофель и чечевицу.

Сливочное масло долгие годы считалось вредным продуктом, однако его отсутствие в меню негативно сказывается на состоянии организма. Медики раскрыли пользу продукта, который дает крепкое здоровье.