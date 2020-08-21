Назвали фруктовый напиток, которым можно заменить кофе

Яблочный коктейль заменяет кофе. Фото: goodfon.com

Коктейль со шпинатом, яблоком и базиликом может стать отличной альтернативой кофе. Это станет решением для людей, которым вредит кофеин.

Кроме дополнительного заряда энергии, этот напиток еще и очищает организм.

Этот энергетический напиток разбавит меню и тех, кто предпочитает американо или капучино на молоке.

Смешать 10 листьев шпината, 5 листьев базилика, половина зеленого яблока, 2 ломтика свежего имбиря и 15 мл яблочного сока. Взбить массу блендером и пить на завтрак или как полезный перекус.

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Для похудения нужно изменить рацион. Однако не со всеми вкусностями стоит прощаться. Такие продукты не только отвечают за талию, но необходимы для нормальной работы организма. Поэтому можно уменьшить их количество, но не стоит совсем вычеркивать.