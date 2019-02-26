Назвали еще один способ профилактики рака

Наибольшая потребность у редких группах крови. Фото: uk.etcetera.media

Сдача крови на донорство - это профилактика онкологии и сердечно-сосудистых болезней.

Таким образом человек обновляет свой организм, - рассказала начальница отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Славинская.

Она добавила, что законодательством установлены сроки -человек может сдавать кровь один раз в два месяца.

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"В первую очередь, это полезно для самого донора. Сдача крови стимулирует костный мозг производить новые здоровые клетки. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, - а мы знаем, что самая высокая смертность в Украине именно через такие заболевания. Это также предотвращает онкологии, так как идет стимуляция уровня железа в крови донора ", - отметила она.

Наибольшая потребность у редких группах крови. Таких доноров трудно привлечь их очень мало, объясняет медик.

"Было бы прекрасно, чтобы мы хотя бы один раз в год ходили и сдавали кровь. Таким поступком можно отметить свой день рождения или Новый год. Это надо сделать привычкой", - заверила Славинская.

Чтобы привести украинское донорство крови и ее компонентов с требованиями ЕС, понадобится четыре года, сказала она. Министерством здравоохранения пока разработан приказ о качестве донорского материала.

"В настоящее время расписано изменение законодательства, каким образом мы должны менять и имплементировать четыре директивы ЕС. Это изменение закона Украины о донорстве крови и компонентов. Далее будут производные приказы, которые будут объяснять технические моменты. Сейчас министерство работает над созданием лицензии", - сказала врач .

Финансовое поощрение доноров может вредно влиять на качество крови, уверена Славинская. Человек таким образом может скрыть любые свои заболевания.

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