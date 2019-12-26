Назвали действенное средство защиты от гриппа

Грипп вредно лечить антибиотиками Фото: vingudpss.gov.ua

В 2020 году украинцев будут атаковать новые штаммы грипу группы А - "Канзас" и "Брисбен". Каждый сезон они меняются, что и мешает организму выработать иммунитет.

Об этом рассказывает Виктория Тимчик из Закарпатского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"В этом году ожидаем четыре штамма. Новыми для нас" Канзас "и" Брисбен ". Мы не можем предсказать, какой захватит территорию Украины. Опаснее" Канзас ", потому что вызывает волну тяжелых респираторных заболеваний с высокой смертностью. В группе риска - непривитые люди пенсионного возраста. Основная группа риска штамма "Брисбен" - дети, беременные, люди трудоспособного возраста с хроническими недугами - диабетом, бронхиальной астмой и ожирением ", - отмечает врач.

1. Источником инфекции является больной человек. Гриппом не заболеешь, перемерзнувшы или промочив ноги.

2. Характерный признак болезни - стремительное развитие через сутки после проникновения возбудителя в организм. Температура резко возрастает до 40 градусов, появляется сухой кашель. Возможно появление насморка, покраснение горла, головной боли, вялости.

3. Наибольший риск заражения при контакте с больным возникает в закрытом помещении.

Солнце, воздух и вода - лучшие друзья. Закаливание, влажный прохладный воздух и солнечные ванны сделают организм более устойчивым к вирусам.

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С возрастом сердце и легкие хуже работают, поэтому у пожилых людей осложнения гриппа могут привести к смерти.

Для защиты от гриппа, стоит сделать прививку. Оно предупреждает развитие осложнений. Один укол с вакциной заменит недельный прием противовирусных средств. Не надо путать с антибиотиками, при гриппе они вредят. А противовирусные препараты способствуют смягчению симптомов и ускорению выздоровления.

При гриппе полезен куриный бульон. Содержит антиоксиданты, повышают активность белых клеток крови. Те защищают организм от вирусных и бактериальных инфекций.

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