Назвали даты магнитных бурь в июле

Во время магнитных бурь врачи советуют высыпаться и пить достаточно воды. Фото: Flickr

Июль будет менее богатым на магнитные бури, чем предыдущие месяцы. Специалисты составили календарь неблагоприятных дней для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.

В этом месяце магнитные бури будут достаточно короткими и несущественными. По наблюдениям гелиофизиков, на Солнце не обнаружили пятен. Поэтому специалисты наблюдают период покоя на звезде. Однако ощутимая буря ожидается 15 июля. После этого колебания будут значительно ослабевать, а следующий всплеск может быть 29 июля.

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Во время активных колебаний нужно внимательнее относиться к своему самочувствию, избегать обострения хронических заболеваний, защищаться от воздействия солнца. Специалисты рекомендуют в этот период отказаться от потребления алкогольных напитков и вредной пищи.

Автор: maximum.fm Июль будет не богатым на магнитные бури

Первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть. Впечатляющая видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.