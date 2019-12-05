Назвали, что зимой вызывает облысение

Мороз вызывает облысение Фото: 24tv.ua

Мороз ускоряет облысение, потому замораживает сосуды головы. Когда человек заходит в теплое помещение, то они расширяются. Резкие перепады температуры вредят волосяным луковицам.

На морозе сосуды сужаются и ухудшается питание волосяных фолликулов.

Об этом рассказывает Маргарита Абрамова, столичный врач-трихолог.

"В норме человек теряет сотни волос в сутки. Для проверки можно потянуть пряди у висков и макушки. Когда в руке останется более пяти волос, стоит идти к врачу. Облысение передается сыновьям по линии матери. При такой наследственности мужчинам стоит следить за уровнем тестостерона. Чем он выше, тем больше волос на теле и меньше на голове. Склонным к облысению лучше не перенапрягаться в спортзале со штангами, не пить протеиновые коктейли для наращивания мышц. Это удваивает шансы потерять волосы, потому что увеличивают выброс мужских гормонов" - говорит врач.

Причины облысения:

1. Гормональные нарушения

2. нерегулярный менструальный цикл

3. Расстройства желудочно-кишечного тракта и глисты

4. Отравление, переохлаждения, длительного употребления контрацептивов, антибиотиков и антидепрессантов.

5. Волосы сыплется у вегетарианцев и тех, кто несколько месяцев был на жесткой диете.

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Ученые из Йокогамського национального университета в Японии обнаружили в картофеле фри вещества, которые могут вылечить облысение. Соединение попадает в блюда во время приготовления в учреждениях фаст-фуда. Она способствует развитию зародышей волосяных луковиц.