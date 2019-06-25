Назвали болезнь, которая грозит трудоголикам

Работать больше 10 часов в сутки опасно для здоровья. ФОТО: rjob.ru

Сверхурочная работа грозит развитием инсульта. Особенно уязвимыми становятся женщины в возрасте до 50 лет и лица на управленческих и административных должностях.

Если работать более 10 часов в сутки на протяжении более чем 50 дней в году, риск возникновения инсульта повысится на 29%. Если 10-часовой рабочий день иметь в течение более полугода, угроза возрастет до 45%. Пишет известное британское издание TheSun.

Такие результаты показало исследование французских ученых. Они проанализировали медицинские записи почти 150 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

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Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению тканей мозга. При подозрении на инсульт следует срочно вызвать скорую помощь. Основные симптомы инсульта: 1. Нарушение речи: человек неразборчиво произносит слова, путает слоги. 2. Асимметрия лица: опущение верхнего века глаза, кривая улыбка. 3. Головокружение. 4. Внезапное ухудшение зрения. 5. Слабость или онемение в одной части туловища и конечностях. Для уменьшения риска появления инсульта следует придерживаться принципов здорового питания, обеспечить себе достаточное количество физической нагрузки, избавиться от вредных привычек и регулярно спать не менее чем по 8 часов в сутки.