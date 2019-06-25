Назвали болезнь, которая грозит трудоголикам

Сверхурочная работа грозит развитием инсульта. Особенно уязвимыми становятся женщины в возрасте до 50 лет и лица на управленческих и административных должностях.
Если работать более 10 часов в сутки на протяжении более чем 50 дней в году, риск возникновения инсульта повысится на 29%. Если 10-часовой рабочий день иметь в течение более полугода, угроза возрастет до 45%. Пишет известное британское издание TheSun.
Такие результаты показало исследование французских ученых. Они проанализировали медицинские записи почти 150 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что о состоянии здоровья расскажут глаза
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению тканей мозга. При подозрении на инсульт следует срочно вызвать скорую помощь.
Основные симптомы инсульта:
1. Нарушение речи: человек неразборчиво произносит слова, путает слоги.
2. Асимметрия лица: опущение верхнего века глаза, кривая улыбка.
3. Головокружение.
4. Внезапное ухудшение зрения.
5. Слабость или онемение в одной части туловища и конечностях.
Для уменьшения риска появления инсульта следует придерживаться принципов здорового питания, обеспечить себе достаточное количество физической нагрузки, избавиться от вредных привычек и регулярно спать не менее чем по 8 часов в сутки.
Комментарии