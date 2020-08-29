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воскресенье, 30 августа 2020 09:50

Назвали блюдо завтрака, которое снижает уровень сахара

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Назвали блюдо завтрака, которое снижает уровень сахара
Яичница на завтраке снижает уровень сахара. Фото: the-challenger.ru

Существует завтрак, который нормализует уровень сахара в крови. Именно утром часто уровень глюкозы бывает высоким.

Решение нашли британские ученые, пишет food.inmyroom.

Завтракать надо яичной из помидоров и горсти грибов. Вместо колбасы перец, а вместо бекона свежий шпинат.

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Специалисты ссылаются на результаты исследования, проведенного Университетом Восточной Финляндии. Его авторы изучали эффект потребления яиц на завтрак, анализируя данные 2332 участников в возрасте от 42 до 60 лет.

У тех, кто съедал четыре яйца в неделю, уровень глюкозы в крови был ниже, чем у тех, кто ел их меньше

Куриные яйца содержат несколько полезных питательных веществ, способных влиять на метаболизм глюкозы и способствовать ее нормализации.

Яичница - быстрый вариант перекуса после сна. Чтобы приятно удивить семью, можно подать блюдо в виде рулета. Его начинить шпинатом и сыром.

Подойдут и рассольные сыры типа брынзы или феты.

Такая сочная начинка и нежная зелень даст хорошее начало удачного утра.

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