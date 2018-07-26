Назвали 5 самых вредных утренних привычек

Казалось бы, простые утренние ритуалы, могут сильно навредить здоровью. Они снижают тонус и приводят к раздражению.
Об этом пишет Телеграм.
1. Резкий подъем с постели по будильнику.
Американские специалисты считают, что при этом в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов. Это приводит к перепадам давления, изменений в режиме сердцебиение и прилива агрессии.
Такой подъем может стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке. Лучше завести будильник на 5 минут раньше, чтобы медленно отойти от сна, и потом не спеша вставать.
2. Смартфоны и компьютеры.
Следует избегать сразу после пробуждения мыслей о предстоящих делах и проблемах. Это укрепит психологическое здоровье и нервную систему.
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3. Умывание горячей водой.
Ученые заявили, что умываться следует умеренно прохладной водой. А горячая не только не тонизирует, да еще и сушит кожу.
4. Кофе натощак.
Сама по себе кофе полезен, так как содержит много антиоксидантов. Они снижают воспаление клеток, продолжают молодость кожи, предотвращают раковые заболевания, укрепит сердце и останавливают сахарным диабетом. Но если пить ее сразу после пробуждения, она может привести к гастриту и других отклонений в работе пищеварительной системы.
5. Мысли о плохом.
Не стоит начинать свое утро с мыслей о плохом. Это испортит вам не только утро, но и весь следующий день. Лучше начать утро с любимой музыки.
Плохое настроение помогает повысить производительность на работе. К такому выводу ученые пришли, проведя наблюдения за 95 добровольцами.
В рамках исследования подопытных разделили на 2 группы: интроверты и экстраверты. Положительное влияние подавленного эмоционального состояния на рабочий процесс обнаружили именно в последних.
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