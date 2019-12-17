Назвали 5 натуральных напитков для снижения давления

Чай каркаде понижает давлениеФото: narodna-pravda.ua

Повышение артериального давления сильно портит жизнь. Чтобы его нормализовать можно пить не только лекарства, но и натуральные напитки.

В частности, в список лучших напитков гипертоников вошли:

Каркаде

Этот чай содержит много веществ антоцианов, которые благотворно влияют на стенки сосудов. Этим и помогают снижать давление.

Гранатовый сок

Его потребление помогает снижать верхний показатель артериального давления. Такой эффект дает ежедневное употребление 150 мл гранатового сока.

Зеленый чай

Согласно данным исследования, проведенного в Эдинбурге, регулярное употребление зеленого чая в течение двух недель может помочь снижению кровяного давления.

Томатный сок

Он защищает сосуды от воспаления благодаря содержанию антиоксиданта ликопина. Кроме того, томатный сок препятствует образованию тромбов.

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Свекольный сок

Такой сок необходимо разводить водой. Для нормализации давления полезно употреблять по 2 чашки разбавленного свекольного сока в день.

Недосып является причиной повышения давления. Специалисты советуют спать каждый день по 6-9 ч. К такому выводу ученые из Аризоны пришли, проведя эксперимент с участием 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, не жаловались на проблемы с сердцем. Добровольцы в течение 2 дней носили специальный прибор, который измерял их.