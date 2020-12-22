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вторник, 22 декабря 2020 10:14

Назвали 3 зимние процедуры против выпадения волос

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Назвали 3 зимние процедуры против выпадения волос
Какие делать маски против выпадения волос зимой.Фото: ukr.media

Перед празднованием новогодней ночи, стоит позаботиться о своих волосах. Без этого не получится выглядеть безупречно. Из-за дефицита витаминов, волосы ломаются или выпадают с корнем.

Зимой нужно вдвое больше витаминов, но не аптечных. Лучше есть больше фруктов и морской рыбы.

Об этом рассказывает Алексей Савчук, столичный трихолог.

"Больше всего паникуют от выпадения женщины с длинными волосами. Днем связывают его, а вечером видят на резинке много отмерших волос. Лучше укрепить волосы натуральными средствами", - объясняет специалист.

1. Надо ежедневно мыть голову, чтобы отмершие волоски вымывались и на их месте отрастали новые. В мокрую кожу головы втереть морскую соль. Оставить на 15 мин., затем смыть.

2. Также раз в неделю хорошо сделать горчичное маску. Взбить яичный желток. Добавить по 2 ст. л. горчичного порошка, воды и репейного масла. Нанести смесь на волосы и массировать кожу. Держать маску полчаса, смыть теплой водой.

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3. Зимой полезна для корней волос желатиновая маска. Смешать 3 ст. л. разбухшего желатина со взбитым в пену яичным белком. Добавить по 1 ч. л. лимонного сока и аптечной настойки горького перца. Маску нанести на волосы и держать под пленкой и полотенцем. Смыть теплой водой с шампунем.

Апельсиновый сок богат витамином С. Именно этот элемент и обеспечивает минимум три бесспорных преимущества для здоровья.

Эксперты отмечают, что апельсиновый сок снижает риск образования тромбов. Это связано с тем, что витамин С разжижает кровь, делает ее менее густой.

Автор: Екатерина Романчук
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