Назвали 3 запрещенные продукты при гриппе

Шпинат мешает выздороветь при гриппе Фото: edimdoma.ru

От вируса можно избавиться не только таблетками, но и вкусными продуктами. Но не все овощи и зелень полезны. Есть и те, ухудшающие протекания гриппа. Они ослабляют организм, препятствуя выздоровлению.

Например, шпинат повышает выработку гистамина - химического вещества, которое вызывает аллергию.

Брокколи - надежный источник витаминов А и клетчатки. Их организму трудно переваривать, поэтому лучше заменить их на продукты с низким содержанием пищевых волокон. Это мясо птицы, молочные продукты, очищенные от кожуры овощи и фрукты.

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Орехи богаты ненасыщенные жиры, чтобы переварить которые организма надо усиленно работать. Следовательно, тратить часть энергии, которая могла бы пригодиться для борьбы с болезнью. К тому же, орехи "высвобождают" гистамин.

Тогда могут чесаться глаза, возникнет насморк, чихание, сыпь, головная боль или спазмы желудка.

Лишние калории можно взять не только из пищи, но и из алкогольных напитков. От них человек не чувствует себя сытым, поэтому не следит за количеством выпитого. Для женщин разрешено не более 1 порции в день, а для мужчин - не более двух. Эта граница полезна для талии, печени и риска рака и хронических заболеваний.