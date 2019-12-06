Назвали 10 симптомов, которые сигнализируют об остановке сердца

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 297
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4266
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8100
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19944
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6561
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3178
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8100
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2304
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2511
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6561
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1017
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
Просмотров: 108
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
суббота, 07 декабря 2019 23:28

Назвали 10 симптомов, которые сигнализируют об остановке сердца

  Комментировать
Назвали 10 симптомов, которые сигнализируют об остановке сердца
Тошнота сигнализирует об остановке сердца Фото: domrid.ua

Остановка сердца не всегда супровожуеться болью. Есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о внезапной смерти. О них мало кто знает. Опасны боль в плече и тошнота.

Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час до внезапной остановкой сердца.

Американские кардиологи из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич сообщили, что большинство жертв внезапных сердечных приступов получали перед событием предупредительные сигналы.

Они проанализировали данные о симптомах и болезни почти 600 человек 35-65 лет, у которых произошла остановка сердца. Это помогло определить предупредительные симптомы:

боли в груди,

боли в плече,

одышка,

головокружение,

тошнота,

обморок,

изменено сердцебиение,

резкое повышение артериального давления,

нездоровый цвет лица,

внезапная сильная усталость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака

Мороз ускоряет облысение, потому замораживает сосуды головы. Когда человек заходит в теплое помещение, то они расширяются. Резкие перепады температуры вредят волосяным луковицам.

На морозе сосуды сужаются и ухудшается питание волосяных фолликулов.

pogliad.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали 10 симптомов, которые сигнализируют об остановке сердца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 17001
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 15849
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 8487
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
14
 Просмотров: 7380
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
6
 Просмотров: 5742
Здоровье
Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака
Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака Просмотров: 468
Создали противозачаточное средство, которое действует целый месяц
Создали противозачаточное средство, которое действует целый месяц Просмотров: 63
ВОЗ обнародовала ужасную статистику смерти от кори
ВОЗ обнародовала ужасную статистику смерти от кори Просмотров: 261
Назвали, что зимой вызывает облысение
Назвали, что зимой вызывает облысение
 Просмотров: 135
Назвали профессии, которые приводят к ожирению
Назвали профессии, которые приводят к ожирению Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 746
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua