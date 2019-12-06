Назвали 10 симптомов, которые сигнализируют об остановке сердца

Тошнота сигнализирует об остановке сердца Фото: domrid.ua

Остановка сердца не всегда супровожуеться болью. Есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о внезапной смерти. О них мало кто знает. Опасны боль в плече и тошнота.

Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час до внезапной остановкой сердца.

Американские кардиологи из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич сообщили, что большинство жертв внезапных сердечных приступов получали перед событием предупредительные сигналы.

Они проанализировали данные о симптомах и болезни почти 600 человек 35-65 лет, у которых произошла остановка сердца. Это помогло определить предупредительные симптомы:

боли в груди,

боли в плече,

одышка,

головокружение,

тошнота,

обморок,

изменено сердцебиение,

резкое повышение артериального давления,

нездоровый цвет лица,

внезапная сильная усталость.

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Мороз ускоряет облысение, потому замораживает сосуды головы. Когда человек заходит в теплое помещение, то они расширяются. Резкие перепады температуры вредят волосяным луковицам. На морозе сосуды сужаются и ухудшается питание волосяных фолликулов.