Навсегда лишился диабета: раскрыли секреты уникальной операции

Во Львовской больницы скорой медицинской помощи сделали уникальную операцию по пересадке поджелудочной железы. Это первая в Украине.
Донором стал 38-летний мужчина, который умер от разрыва сосудов мозга. Его почку и поджелудочную железу пересадили Андрею Москве из Львова. Операция была бесплатно. После нее у пациента упал уровень сахара в крови, потому что поджелудочная заработала.
Об этом рассказывает Олег Самчук, главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Львова
"Сложно подобрать донора. Им может быть человек до 40 лет, без острого и хронического панкреатита. Ему не было запускать сердце после остановки, потому что такая реанимация вредит поджелудочной. И сложно подобрать реципиента. Те, кто нуждаются в пересадке поджелудочной, обычно имеют много хронических заболеваний", - объясняет врач.
Поджелудочная железа - орган, легко травмировать, из нее выходят много сосудов.
Послеоперационный период тяжелее, чем при пересадке сердца. Чаще случается отторжение, которое вызывает острый панкреатит или тромбоз. Одно дело - пересадить поджелудочную, другая - выходить пациента.
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Ежегодно около 5 тыс. украинцев нуждаются в пересадке органов. Ежедневно в десяти из них умирают, не дождавшись.
"Каждая трансплантация - это шанс на жизнь для Украинской, которые разуверились в медицине. Эта операция была бы невозможна без людей, которые дали согласие на трансплантацию органов от умершего родственника", - продолжает Олег Самчук.
В Украине есть врачи, которые могут успешно пересаживать органы.
Государство должно направлять деньги не на оплату операций за рубежом, а в украинские больницы. Нужно увеличить тариф на трансплантацию почки, рассчитать стоимость пересадки легких, печени и сердца детям. Стоимость пересадки поджелудочной пока не рассчитана.
В течение последних 15 лет украинским врачам удалось провести рекордное количество операций по пересадке органов.
Так, только за последние полгода проведено 14 пересадок: четыре сердца, девять почек и одна печень.
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