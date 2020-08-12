Навсегда лишился диабета: раскрыли секреты уникальной операции

Автор: facebook.com Олег Самчук с киевскими коллегами во время пересадки поджелудочной железы

Во Львовской больницы скорой медицинской помощи сделали уникальную операцию по пересадке поджелудочной железы. Это первая в Украине.

Донором стал 38-летний мужчина, который умер от разрыва сосудов мозга. Его почку и поджелудочную железу пересадили Андрею Москве из Львова. Операция была бесплатно. После нее у пациента упал уровень сахара в крови, потому что поджелудочная заработала.

Об этом рассказывает Олег Самчук, главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Львова

"Сложно подобрать донора. Им может быть человек до 40 лет, без острого и хронического панкреатита. Ему не было запускать сердце после остановки, потому что такая реанимация вредит поджелудочной. И сложно подобрать реципиента. Те, кто нуждаются в пересадке поджелудочной, обычно имеют много хронических заболеваний", - объясняет врач.

Поджелудочная железа - орган, легко травмировать, из нее выходят много сосудов.

Послеоперационный период тяжелее, чем при пересадке сердца. Чаще случается отторжение, которое вызывает острый панкреатит или тромбоз. Одно дело - пересадить поджелудочную, другая - выходить пациента.

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Ежегодно около 5 тыс. украинцев нуждаются в пересадке органов. Ежедневно в десяти из них умирают, не дождавшись.

"Каждая трансплантация - это шанс на жизнь для Украинской, которые разуверились в медицине. Эта операция была бы невозможна без людей, которые дали согласие на трансплантацию органов от умершего родственника", - продолжает Олег Самчук.

В Украине есть врачи, которые могут успешно пересаживать органы.

Государство должно направлять деньги не на оплату операций за рубежом, а в украинские больницы. Нужно увеличить тариф на трансплантацию почки, рассчитать стоимость пересадки легких, печени и сердца детям. Стоимость пересадки поджелудочной пока не рассчитана.

В течение последних 15 лет украинским врачам удалось провести рекордное количество операций по пересадке органов. Так, только за последние полгода проведено 14 пересадок: четыре сердца, девять почек и одна печень.