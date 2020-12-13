Навального во второй раз пытались отравить

Российского оппозиционера Алексея Навального второй раз пытались отравить. Произошло это перед его отлетом в Германию.
Об этом сообщает "The Sunday Times" со ссылкой на анонимные источники в разведке.
"Это было сделано с расчетом на то, что Навальный будет мертв до того момента, как прибудет в Берлин", - наводит газета слова одного из источников, имя которого не называет.
По версии The Times, сотрудники российских спецслужб проникли в больницу, где лежал оппозиционер. Их целью было не допустить, чтобы политика доставили в берлинскую клинику живым.
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Навального отравили в конце августа 2020 года. Анализы Организации по запрещению химического оружия в образцах крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы фосфорорганическими отравляющими вещества из группы "Новичок".
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