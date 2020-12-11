Если не умер, то нет уголовного дела - Путин об отравлении Навального

Путин считает, что нет никаких оснований заводить уголовное дело об отравлении Навального. Фото: mosday

В России до сих пор не возбудили уголовное дело по факту отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщило издание РБК.

По словам президента РФ Владимира Путина, "если человек чуть не умер, это не значит, что нужно открывать уголовное дело".

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Он отметил, что другие страны так и не предоставили Москве никаких материалов об отравлении Навального.

"Проверка проводится. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается. Следственный комитет тоже", - прокомментировал Путин.

Президент РФ напомнил, что российская сторона якобы не имеет материалов для открытия дела, нет ответов Берлина на запросы прокуратуры, а российских специалистов не допускают для совместной работы за границей, где проводились анализы Навального.

Организация по запрещению химического оружия потребовала от России проведения "оперативного и чистого" расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.