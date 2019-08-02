Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан

Сердечный клапан из коллагена, напечатанный на 3D-биопринтере, содержит все сложные элементы, обеспечивающие биохимические сигналы Фото: obozrevatel.com

Американские ученые объявили о большом прорыве в борьбе с сердечными заболеваниями. Создали полностью функциональные части органа из коллагена с помощью 3D-биопринтера.

Технология открывает путь к "печати" целых органов. Это станет возможным в ближайшем будущем, рассказали ТСН.

Технология создания частей органов описана в журнале Science, который вышел 1 августа. Авторы открытия - ученые из Университета Карнеги - Меллон в Питтсбурге.

Сердечный клапан из коллагена, напечатанный на 3D-биопринтере, содержит все сложные элементы, обеспечивающие биохимические сигналы. Благодаря им функционирует весь орган.

"Мы смогли показать, что 3D-печать сердечного клапана из коллагена возможна, и он работает", - заявил один из авторов открытия, доктор Адам Файнберг.

Предыдущие попытки "печати" подобных частей сердца считались неудовлетворительными из-за плохих точности репликации тканей. А использование коллагена, который является идеальным биоматериалом для этой задачи, считалось невозможным. Попытки 3D-печати органов с его использованием заканчивались тем, что материал превращался в желеобразную субстанцию.

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Технология поможет пациентам, которые ожидают пересадки сердца. Ее испытывают на животных, а затем на людях.

Американские ученые представили революционное устройство – биопринтер, который функционирует по принципу обычного офисного принтера, только вместо текста и картинок он печатает органы. Биопринтер работает по следующему принципу, в картриджи новейшего изобретения нужно заправлять сложную смесь из стволовых клеток человека или животного.