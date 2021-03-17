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среда, 17 марта 2021 17:09

Нашли вирус вдвое заразнее обычного ковида

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Нашли вирус вдвое заразнее обычного ковида
Британский коронавирус вдвое заразнее. Фото: ukrinform.ua

Британский штамм Covid-19 был в стране еще с конца зимы. Просто его лабораторно не установили. Он заразнее в два раза, чем тот что был сразу в Украине. Однако не вызывает больше осложнений, как некоторые заявляет. Эти мысли не имеют научного подтверждения.

Об этом рассказывает Елена Мыслывая, инфекционист из Ивано-Франковска.

"Человек не знает, что имеет британский коронавирус, потому симптоматика не отличается. Разницу заметят только в лаборатории. Но надо готовиться, что новый штамм имеет короткий инкубационный период. Буквально день-два", - объясняет врач.

Защитит от заражения новым штаммом вакцинация препаратом Covishield, AstraZeneca или Novavax.

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Пока лабораторно подтвердили мутировавший штамм британского происхождения у пациентов с Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей нашли мутировавший штамм британского происхождения.

По эпидемической ситуации в Украине хороших новостей нет. Ежедневная инфографика Министерства здравоохранения с количеством новых случаев ни о чем не говорит. Следует обратить внимание на новые госпитализации и показатель летальных случаев. Ежедневное количество умерших приближается к той, которая была в декабре и будет расти. Это означает, что "адаптивный" подход не сработает, потому что распространение началось по всей стране. Единственный выход - увеличить количество мест в больницах и ввести локдаун.

Об этом написал експрацивник МЗ Павел Ковтонюк.

Автор: Екатерина Романчук
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