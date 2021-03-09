Нашли способ снизить риск смерти от болезней сердца

Употребление жирной рыбы может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Если есть лосось и сардины 2 раза в неделю то этот показатель снизится на 1/5, пишет Daily Mail.
Канадские исследователи из Университета Макмастера объединили 4 предыдущие исследования, чтобы изучить данные более чем 190 тыс. человек из 58 стран.
Уровень внезапной смерти и общая смертность снизились на 21% и 18%, соответственно, среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые еженедельно ели не менее 175 г жирной рыбы - примерно 2 порции. Кроме этого, риск сердечного приступа или инсульта у этих пациентов снизился на 16%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрабатывают проект "Росомаха" - пользователи будут иметь сверхчеловеческий слух
Морепродукты, такие как лосось, форель, сардины и скумбрия, богатые жирами омега-3, которые уменьшают воспаление во всем теле.
Один из типов жирных кислот омега-3, DHA, необходимый для роста и развития мозга младенцев и необходим для поддержания нормальной функции мозга у взрослых. Человеческий мозг почти на 60% состоит из жира, и примерно 40% составляет DHA.
Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вследствие болезней сердца ежегодно умирает около 17,9 млн человек.
Комментарии