Нашли способ снизить риск смерти от болезней сердца

Морепродукты богаты жирами омега-3. Фото: pixabay.com

Употребление жирной рыбы может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Если есть лосось и сардины 2 раза в неделю то этот показатель снизится на 1/5, пишет Daily Mail.

Канадские исследователи из Университета Макмастера объединили 4 предыдущие исследования, чтобы изучить данные более чем 190 тыс. человек из 58 стран.

Уровень внезапной смерти и общая смертность снизились на 21% и 18%, соответственно, среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые еженедельно ели не менее 175 г жирной рыбы - примерно 2 порции. Кроме этого, риск сердечного приступа или инсульта у этих пациентов снизился на 16%.

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Морепродукты, такие как лосось, форель, сардины и скумбрия, богатые жирами омега-3, которые уменьшают воспаление во всем теле.

Один из типов жирных кислот омега-3, DHA, необходимый для роста и развития мозга младенцев и необходим для поддержания нормальной функции мозга у взрослых. Человеческий мозг почти на 60% состоит из жира, и примерно 40% составляет DHA.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вследствие болезней сердца ежегодно умирает около 17,9 млн человек.