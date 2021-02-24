Нашли новый способ борьбы с головной болью

ВОЗ рекомендует заниматься спортом не менее 2,5 ч в неделю. Фото: pixabay.com

Уменьшить риск появления мигрени можно с помощью физических упражнений.

Исследователи из клиники головной боли в Вашингтонском университете изучили, какое количество упражнений в неделю выполняют пациенты с диагнозом мигрень, пишет Daily Mail.

Они обнаружили, что тренировки продолжительностью выше порогового значения в 2,5 ч в неделю - минимума, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения - уменьшают симптомы мигрени, такие как беспокойство и плохой сон.

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"Мигрень - это инвалидизирующее состояние, от которого страдают миллионы людей, и тем не менее регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом для снижения частоты и интенсивности этого недуга", - сказал автор исследования доктор Мейсон Дайс из Вашингтонского университета в Сиэтле.

Однако мигрень может появиться и через плохую осанку и чрезмерные физические тренировки.

Неприятные симптомы, которые появляются перед сном, могут сигнализировать о серьезных болезнях. Например, изжога появляется из-за повышенной кислотности желудка, что провоцирует гастрит.