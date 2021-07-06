Нашли необычный способ повысить эффективность лечения заболеваний

Спорт защищает от риска возврата некоторых видов рака. Фото: pixabay.com

Спортивные нагрузки повышают эффективность лекарств и могут уберечь от побочных эффектов.

Тренировки могут помочь при лечении рака и применении химиотерапии, пишут в результатах исследования Университета Лестера, передает Daily Mail.

30 мин. умеренной езды на велосипеде трижды в неделю могут улучшить здоровье сердца пациентов, в лечении которых применяют диализ.

В исследовании принимали участие 130 пациентов. У тех, кто занимался указанное время на велотренажере, воспаление в сердце уменьшилось на 10%.

"Врачи часто лечат болезни с помощью таблеток. Но для того, чтобы улучшить лечение в долгосрочной перспективе, мы также хотим сосредоточиться на более инновационных способах борьбы с уникальными факторами риска, с которыми сталкиваются пациенты с почками, особенно с сердечными заболеваниями", - сказал руководитель исследования профессор Джеймс Бертон.

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Эксперты также обнаружили, что в группе, которая занималась велоспортом, было меньше госпитализаций с проблемами почек и короче пребывание в больнице.

Спорт также защищает от риска возврата некоторых видов рака и на 30% уменьшает шансы умереть в течение следующих восьми-десяти лет.

Химиотерапия проходит через сосуды опухоли. Физические нагрузки увеличивают их количество и помогают улучшить эффективность лечения.

Каждый пятый человек в мире умирает от неправильного питания. Рацион может быть более вредным, чем курение. Нездоровая пища повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.