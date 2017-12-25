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Народные методы, которыми запрещено лечить кашель

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Народные методы, которыми запрещено лечить кашель
Евгений Симонец показывает на рентгене последствия запущенного бронхита Фото: Екатерина Романчук

В этом году врачи прогнозируют большое количество осложнений после простуды. Дело в том, что вирусы, на которые раньше болели почти все, мутировали и стали высокотоксичные.

О том как запустить обычный кашель к воспалению легких рассказал Евгений Симонец, столичный пульмонолог и торакальный хирург.

"Люди часто жалуются на бронхиты. Распространяется агрессивный возбудитель, который сразу вызывает воспаление слизистой. Не существует универсального рецепта лечения, который бы точно всем помог. Надо увидеть сколько мокроты, есть отеки слизистой оболочки, есть проявление спазмов бронхов", - говорит врач.

Бронхит возникает как осложнение вирусной инфекции. Болезнь вызывает спазм бронхов, или просвет между ними забивается мокротой.

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Врач предостерегает при бронхите не ставить банки или прикладывать горчичники. Это приводит к расширению сосудов и приток крови.

"Дыхание над горячим паром не поможет. От этого слизистая отекает сильнее, дыхательные пути сужаются. Мокрота разбухает и нагнаивается. Люди начинают задыхаться. Лучше использовать небулайзер, который лечит с помощью мелкой пары комнатной температуры. Он подает лекарство прямо в место воспаления, минуя желудочно кишечный тракт, без попадания в кровь ", - советует Евгений Николаевич.

Устройство выглядит как коробка с трубкой. Через нее вдыхают пар с лекарствами. Ингаляцию делают через час после приема пищи. Длится 10-15 мин.

Автор: Екатерина Романчук
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