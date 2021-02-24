На украинцах протестируют новую Covid-вакцину

Индийская компания уже начинает 1-й этап испытаний. Фото: pexels.com

Украина примет участие в тестировании нового экспериментального индийского спрея от Covid-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Индийская компания уже начинает 1-й этап испытаний.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель. 2-ю и 3-ю стадии мы можем провести в Украине. Если будем проводить часть клинических испытаний у нас, получим приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства ее эффективности", - сказал он.

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22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer/BioNTech и CoviShield. 23 февраля в страну прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Эффективность препарата, прибывшего из Индии, составляет 70%. 24 февраля первые партии вакцины CoviShield должны доставить в 7 регионов.