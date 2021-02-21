На космической станции сохраняют ДНК выдающихся людей

Автор: nebula.org 50% человеческой ДНК совпадает с генетической информацией банана

21 лютого1953 года американец Джеймс Уотсон и британец Фрэнсис Крик предложили двойную спираль для структурной модели ДНК. За 9 лет ученые стали лауреатами Нобелевской премии за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот.

С тех пор ученые всего мира глубоко исследовали ДНК. Вот самые интересные факты:

1. Если перевести в цифровой вид информации, которую содержит геном человека, она займет 3 тыс. носителей емкостью по 100 Гб каждый.

2. При пересадке костного мозга человек получает часть ДНК донора.

3. 1 молекула человеческой ДНК получает миллион повреждений ежедневно. Однако она способна восстанавливаться, иначе клетки бы погибали.

4. Среди всех беспозвоночных человеку ближайшее дождевые черви. С ними у нас больше общего ДНК, чем с гораздо более развитыми осьминогами.

5. На одной из международных космических станций сохраняют диск с ДНК выдающихся людей в истории, таких как Стивен Хокинг. Это даст шанс восстановиться человечеству и в случае вселенской катастрофы.

6. Примерно 8% человеческой ДНК - древние вирусы, через которые состоялись мутации в клетках человеческого тела.

7. Нужно 2 грамма ДНК, чтобы сохранить всю информацию на планете, которая переведена в цифровой вид.

8. Разница в ДНК разных людей составляет 0,1 процента.

9. Если развернуть ДНК одного человека, то они достигнут Плутона и обратно.

10. 50% человеческой ДНК совпадает с генетической информацией банана.

11. Период полураспада ДНК - 521 год. Однако за 1,5 миллиона лет даже от ДНК ничего не останется. Именно поэтому ученые могут клонировать вымерших животных.

12. Все люди, которые происходят не из Африки, имеют частицу ДНК неандертальцев.

13. 2013 года провели "Глубинное захоронение" - в специальную капсулу поместили ДНК животных и опустили ее в самое глубокое место в океане. Когда-нибудь это позволит вернуть этих животных к жизни.

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Современных людей от своих предков неандертальцев отличает только одно изменение гена в головном мозге.