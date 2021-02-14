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воскресенье, 14 февраля 2021 18:47

Учені виявили, що відрізняє сучасну людину від неандертальців

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Учені виявили, що відрізняє сучасну людину від неандертальців
Один із генів впливає на інші на ранньому етапі формування. Фото: pinterest.com

От предков неандертальцев современных людей отличает только одно изменение гена в головном мозге.

Исследователи каталогизировали различия между геномами разных современных людей и геномов неандертальцев и денисовцев.

Один из 61 гена - NOVA1 - влияет на другие гены на раннем этапе развития мозга, пишет Daily Mail.

Исследователи использовали это открытие для создания "мини-мозга", который имитирует разум неандертальца со стволовыми клетками. Это позволило им провести прямое сравнение с современными людьми.

"Странно видеть, что одно изменение пары в ДНК человека может изменить структуру мозга", - говорят исследователи.

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Команда не может точно сказать, когда произошло изменение в нашей эволюционной истории, но считает, что это был значительный шаг к тому, чтобы сделать нас такими, какие мы есть сегодня.

Для исследования ученые заставили стволовые клетки сформировать клетки мозга и, в конечном итоге, органоиды мозга неандертальцев.

Органеллы головного мозга - это небольшие скопления клеток мозга, образованные стволовыми клетками, но это не совсем мозг - во-первых, у них нет связей с другими системами органов.

Несмотря на это, оганоиды полезны для изучения генетики, развития болезней и реакции на инфекции и терапевтические препараты.

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить зависимость, болезнь Паркинсона и депрессию. Устройство контролирует работу мозга в течение длительного времени. Управлять имплантом можно с помощью смартфона.

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