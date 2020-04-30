На Covid-19 протестировали рекордное количество украинцев

В Украине сделали рекордное количество тестирований на Covid-19. Фото: rubryka.com

29 апреля в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов на Covid-19 - 7315.

"Наша цель - делать как можно больше тестов, для того чтобы контролировать и побороть коронавирусную болезнь", - во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области.

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"В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 60, Черновицкой области - 82, Тернопольской - 71 и Ровенской - 49", - добавил он.

По состоянию на утро 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксированы 540 новых случаев. Выздоровели 1235 человек.