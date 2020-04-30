Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев

По состоянию на утро 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный.

За сутки зафиксировано 540 новых случаев. Выздоровели - 1235 человек, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr Более 10 тысяч украинцев заразились коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на Covid-19.

От коронавируса вылечились более 1 млн человек во всем мире. Умерли более 228 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражений.