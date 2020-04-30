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четверг, 30 апреля 2020 09:16

Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев

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По состоянию на утро 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный.

За сутки зафиксировано 540 новых случаев. Выздоровели - 1235 человек, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr
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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ровенская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на Covid-19.

От коронавируса вылечились более 1 млн человек во всем мире. Умерли более 228 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражений.

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Дата
30
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