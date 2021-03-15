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понедельник, 15 марта 2021 14:28

На аппаратах ИВЛ в Украине находится рекордное количество больных

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На аппаратах ИВЛ в Украине находится рекордное количество больных
Позапрошлой неделе была заполнена треть коек интенсивной терапии. Фото: pixabay.com

В Украине на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 1072 человека. Это наибольшее количество больных с момента начала эпидемии Covid-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с Офисом президента. Он отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых Covid-больными.

"Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидопасности, но пока что область остается среди лидеров по количеству активных больных. Больше всего их в Киеве – 44 600 инфицированных. Среди лидеров также Винницкая и Черновицкая области", – сказал он.

На позапрошлой неделе была заполнена треть коек интенсивной терапии. Заняты 2212 мест из 4694.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 467 548 украинцев. Умерли 28 433 пациента, из них 130 за последние сутки. Выздоровели - 1 226 007, за последние сутки - 3491. С начала кампании по вакцинации сделали 53 155 прививок. Все привитые пока получили 1 дозу препарата из 2 необходимых.

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Дата
15
марта

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