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четверг, 21 января 2021 13:03

МЗ рассказало, когда в украинских аптеках появится легальная вакцина

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МЗ рассказало, когда в украинских аптеках появится легальная вакцина
Ближе к лету легальный препарат можно будет купить в украинских аптеках. Фото: pixabay

Украинцы скорее всего смогут купить в аптеках вакцину от коронавируса перед началом лета.

В то же время по национальному плану, все желающие в Украине должны получить прививку бесплатно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

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Министр еще раз отметил, что первыми вакцину будут получать медики, пожилые люди и люди с разных групп риска. Всех остальных могут вакцинировать на 5-м этапе, то есть в конце 2021-го - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 млрд грн помощи на закупку вакцины от Covid-19. По словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года.

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