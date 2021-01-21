Украина получит 2,5 млрд грн на вакцину от Covid-19

Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта. Фото: unsplash

Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 млрд грн помощи на закупку вакцины от Covid-19.



По словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина получит средства на закупку вакцин от Covid-19. Такую помощь оказывает Всемирный банк. Около 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинацию в Украине", - сказала Шаталова.

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По ее словам, в рамках подготовки проекта учтут внедренную стратегию проведения вакцинации.

В мире пока не зафиксировали смертельные случаи в результате введения вакцины от Covid-19. Речь идет о широко используемых препаратах, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.