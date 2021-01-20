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среда, 20 января 2021 14:02

МЗ объяснил, почему выбрали компанию-посредника для покупки вакцины

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МЗ объяснил, почему выбрали компанию-посредника для покупки вакцины
Китайская компания по производству вакцин, которые купила Украины, сама предложила посредника. Фото: pixabay

Производитель китайской вакцины от коронавируса, которую купила Украины, поставил условие, чтобы посредником выступила украинская "Лекхим".

МЗ работал и договаривался с 2 китайскими производителями вакцин: Sinovac и Sinopharm, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Но по предложению и настоянию компании Sinovac в процесс переговоров была привлечена компания, с которой они сотрудничают давно и имеют какие-то общие проекты. Это компания "Лекхим", - отметил Степанов.

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По его словам, в ответ на согласие МЗ закупить вакцины, китайская компания отметила, что договор может заключить только через компанию-партнера в Украине, то есть "Лекхим".

Вакцинироваться от коронавируса не готовы 56% опрошенных украинцев. 39% сделают прививки, когда вакцина будет доступна в аптеках, сообщили в результатах опроса группы "Рейтинг". Если препарат будет бесплатный, то 52% людей в Украине все равно против вакцинации. 43% согласились вакцинироваться.

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