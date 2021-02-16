Мы не знаем, чем и когда вакцинироваться - медики не готовы к прививке от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 90
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 99
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 621
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 999
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 972
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 171
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 351
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1395
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 783
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 99
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 783
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 567
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2655
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 576
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 198
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 13:15

Мы не знаем, чем и когда вакцинироваться - медики не готовы к прививке от Covid-19

  Комментировать
Мы не знаем, чем и когда вакцинироваться - медики не готовы к прививке от Covid-19
Медики в Украине не готовы к вакцинации. Фото: m.barneos22.ru

15 февраля в Украине должна была стартовать вакцинация от коронавируса. Но пока вакцина Pfizer еще не прибыла. Несмотря на это Министерство здравоохранения рассчитывает на этой неделе получить вакцину от AstraZeneca, приобретенную за государственные средства.

Первым прививки получат медики, поэтому Gazeta.ua решила узнать готовы, ли они вакцинироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно ли колоть вакцину во время заражения Covid-19? Отвечает иммунолог

"Моя жена - медицинский директор в Центре первичной медико-санитарной помощи, в них согласились на прививку 15% из всего персонала, - рассказывает главный врач райбольницы города Раздельный Одесской области Иван Черненко. - Она и сама скептически относится к вакцинации. Ее основной аргумент - я не против, но я не могу агитировать вакцинироваться, потому что даже не знаю, каким препаратом мы будем делать прививки. Надеюсь еще что-то изменится. Раньше люди не слишком хотели прививаться индийской, китайской вакцинами. У американского, европейского препарата сторонников будет больше, но не более 30%. МОЗ провалило коммуникацию и информационную войну. Соцсети с постами об убийственной вакцине - победили".

"У нас во время опроса согласились на прививку менее 30 человек из 500, - рассказывает главный врач Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко. - Дело в том, что на Буковине, руководство области заявило, что не будет вакцинироваться. И тогда медики начали думать, если власть отказывается - значит, есть какая-то причина. Каких то инструкций по вакцинации работников, нам никто не давал. Вакцины все равно нет и вряд ли мы скоро ее получим".

"Почти все мои коллеги не готовы получить прививки, - говорит медсестра райбольницы города Жидачев на Львовщине Татьяна Маланчук. - Во-первых, мы не знаем, чем вакцинироваться и когда. Во-вторых, не хватает нормального места для хранения вакцины, медицинские приборы не обновлялись десятки лет. Я не доверяю власти из-за их лживых слов, что вакцина скоро будет, и она действенна. У нас все как не у людей. Но несмотря на то, что нет вакцины у нас начали формировать мобильные бригады из медсестер и врачей, которые будут проводить прививки".

"Мы, инфекционисты, тяжелее других болеем, у нас сильная вирусная нагрузка. Наш коллектив состоит из 30 человек, из них 7 уже имеют антитела. Они не будут прививаться, а остальные - из них половина дала согласие на вакцинацию", - говорит заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы в Рубежном Луганской области Ольга Мартыненко.

"Я пока воздержусь от вакцинации, я переболела, - говорит инфекционист из Хмельницкого Жанна Дворник. - Есть в запасе еще 3 месяца, за это время буду видеть, что это будет за вакцина, как она будет действовать, какие будут побочные последствия, буду изучать научную литературу. Я имею более 20 лет стажа, как врач, конечно, я за прививки".

Украинцы отказываются от прививок из-за страха, убежден врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Все люди, в том числе медики, имеют обычные страхи, особенно перед чем-то неизвестным, - говорит врач-инфекционист. - В целом для нас непривычная практика вакцинации взрослых. Прививка от гриппа - яркий пример. И это не только в нашей стране. в США или Великобритании тоже довольно высокий процент населения не хочет вакцинироваться, но сейчас эта ситуация изменилась. Хотя в США, несмотря на то, что 50 млн привито, 27% граждан таки отказались от вакцинации ".

Заявку на госрегистрацию в Украине вакцины против коронавируса подала компания AstraZeneca. Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы 15 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы не знаем, чем и когда вакцинироваться - медики не готовы к прививке от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 34146
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 19935
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 10431
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 8019
Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий
Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий Просмотров: 7335
Здоровье
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
 Просмотров: 90
Как тусовки в юности влияют на здоровье в будущем
Как тусовки в юности влияют на здоровье в будущем Просмотров: 306
Ученые создали маску, уничтожающую вирусы. Цена - 50 грн
Ученые создали маску, уничтожающую вирусы. Цена - 50 грн Просмотров: 450
Covid-19 в мире. Вылечились 84 млн инфицированных
Covid-19 в мире. Вылечились 84 млн инфицированных Просмотров: 45
В Украине зарегистрировали вакцину от Pfizer
В Украине зарегистрировали вакцину от Pfizer Просмотров: 270
Больше всего комментируют
23
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
1
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Голосов: 169
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть