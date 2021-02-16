Мы не знаем, чем и когда вакцинироваться - медики не готовы к прививке от Covid-19

Медики в Украине не готовы к вакцинации. Фото: m.barneos22.ru

15 февраля в Украине должна была стартовать вакцинация от коронавируса. Но пока вакцина Pfizer еще не прибыла. Несмотря на это Министерство здравоохранения рассчитывает на этой неделе получить вакцину от AstraZeneca, приобретенную за государственные средства.

Первым прививки получат медики, поэтому Gazeta.ua решила узнать готовы, ли они вакцинироваться.

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"Моя жена - медицинский директор в Центре первичной медико-санитарной помощи, в них согласились на прививку 15% из всего персонала, - рассказывает главный врач райбольницы города Раздельный Одесской области Иван Черненко. - Она и сама скептически относится к вакцинации. Ее основной аргумент - я не против, но я не могу агитировать вакцинироваться, потому что даже не знаю, каким препаратом мы будем делать прививки. Надеюсь еще что-то изменится. Раньше люди не слишком хотели прививаться индийской, китайской вакцинами. У американского, европейского препарата сторонников будет больше, но не более 30%. МОЗ провалило коммуникацию и информационную войну. Соцсети с постами об убийственной вакцине - победили".

"У нас во время опроса согласились на прививку менее 30 человек из 500, - рассказывает главный врач Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко. - Дело в том, что на Буковине, руководство области заявило, что не будет вакцинироваться. И тогда медики начали думать, если власть отказывается - значит, есть какая-то причина. Каких то инструкций по вакцинации работников, нам никто не давал. Вакцины все равно нет и вряд ли мы скоро ее получим".

"Почти все мои коллеги не готовы получить прививки, - говорит медсестра райбольницы города Жидачев на Львовщине Татьяна Маланчук. - Во-первых, мы не знаем, чем вакцинироваться и когда. Во-вторых, не хватает нормального места для хранения вакцины, медицинские приборы не обновлялись десятки лет. Я не доверяю власти из-за их лживых слов, что вакцина скоро будет, и она действенна. У нас все как не у людей. Но несмотря на то, что нет вакцины у нас начали формировать мобильные бригады из медсестер и врачей, которые будут проводить прививки".

"Мы, инфекционисты, тяжелее других болеем, у нас сильная вирусная нагрузка. Наш коллектив состоит из 30 человек, из них 7 уже имеют антитела. Они не будут прививаться, а остальные - из них половина дала согласие на вакцинацию", - говорит заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы в Рубежном Луганской области Ольга Мартыненко.

"Я пока воздержусь от вакцинации, я переболела, - говорит инфекционист из Хмельницкого Жанна Дворник. - Есть в запасе еще 3 месяца, за это время буду видеть, что это будет за вакцина, как она будет действовать, какие будут побочные последствия, буду изучать научную литературу. Я имею более 20 лет стажа, как врач, конечно, я за прививки".

Украинцы отказываются от прививок из-за страха, убежден врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Все люди, в том числе медики, имеют обычные страхи, особенно перед чем-то неизвестным, - говорит врач-инфекционист. - В целом для нас непривычная практика вакцинации взрослых. Прививка от гриппа - яркий пример. И это не только в нашей стране. в США или Великобритании тоже довольно высокий процент населения не хочет вакцинироваться, но сейчас эта ситуация изменилась. Хотя в США, несмотря на то, что 50 млн привито, 27% граждан таки отказались от вакцинации ".

Заявку на госрегистрацию в Украине вакцины против коронавируса подала компания AstraZeneca. Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы 15 февраля.