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среда, 13 ноября 2019 12:00

Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу

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Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Хирурги провели мужчине операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб

Житель китайского города Харбин в течение 20 лет жил с вросшим в нос зубом и даже не подозревал об этом.

30-летний Чжан Биньшен пришел в больницу с жалобой на заложенность носа и проблемы с дыханием, которые мешали ему спать, пишет Daily Mail.

Медики сделали рентген и обнаружили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Им оказался обычный зуб.

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Биньшен вспомнил, что в 1999 году, когда ему было 10 лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Врачи предполагают, что один из них попал в нос и прижился там.

Накануне хирурги провели мужчине операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Пациент в стабильном состоянии, впоследствии его выпишут.

Британка Эбигейл Томпсон 12 лет жила с застрявшим в носу перстнем и не знала об этом.

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