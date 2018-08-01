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среда, 01 августа 2018 15:36

Мужчина потерял обе ноги и руки из-за того, что его лизнула собака

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Автор: dailymail.co.uk
  Грег Мантеуфель
Грег Мантеуфель

48-летнему Грегу Мантеуфелю врачам пришлось ампутировать все 4 конечности из-за инфекции. Заразился ею мужчина от своей собаки, которая всего лишь лизнула своего хозяина.

Специфических симптомов у Грега не было: все проявления напоминали обычный грипп. Но со временем на руках и ногах мужчины начали проступать синяки. Пишет известное британское издание Dailymail.

Как объяснили врачи, к ухудшению состояния привело дальнейшее распространение инфекции по всему телу и, как следствие, развитие сепсиса. Поскольку к тому времени уже начали разрушаться мягкие ткани конечностей, ампутация стала неизбежной: ноги врачам пришлось ампутировать по колено, а руки — до середины предплечья.

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Анализ показал, что привела к таким последствиям capnocytophaga canimorsus — бактерия, содержащаяся в слюне здоровых собак и кошек. Как показало недавнее исследование, носителями являются более половины домашних любимцев: среди собак — 69%, среди котов — 54%.

Передается человеку при непосредственном контакте с животным. Входными "воротами" для этой бактерии является не только открытая рана: проникнуть в организм она способна даже через неповрежденную кожу.

По словам медиков, у большинства инфицированных людей никаких симптомов не проявляется благодаря крепкой иммунной системе. Организм Грега тоже пытался самостоятельно побороть инфекцию, но не смог.

Сейчас мужчина чувствует себя значительно лучше. Его семья уже начала собирать деньги на протезы.

Ранее рассказали о мужчине с ампутированными руками и ногами, который после длительной борьбы со смертью полностью изменил свое отношение к жизни. Конечности он потерял из-за инфекции, которая начиналась как обычная простуда. Коварная болезнь привела мужчину в реанимацию. Состояние было настолько тяжелым, что врачи не имели никакой надежды на возможность спасения своего пациента и собирались отключать его от аппарата жизнеобеспечения.

dailymail.co.uk
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