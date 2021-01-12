Мутированный коронавирус уже есть в Украине

Один из мутировавших вариантов вируса распространяется Львовской областью. Фото: pixabay

На Львовщине распространяется один из мутировавших коронавирусов - генетический вариант В1.1 из Китая.

Львовский лабораторный центр не может определить тип вируса во время тестирования, но положительные образцы иногда отправляют в лабораторию Центра общественного здоровья, рассказала главний епидемиолог области Наталья Тимко.

"Они этот материал обрабатывают для проведения секвенирования. Коронавирус типа В1.1 является китайского происхождения. Типы образцов дальше направляются", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый штамм Covid-19 может не проявляться тестированием

По словам врача, сейчас на Львовщине стало меньше людей, которые обращаются к врачам с симптомами коронавируса. Возможно, это из-за периода праздников. Но не обнаружены больные люди могут переносить вирус.

"Если к вам обращается пациент с любым признаком ОРВИ, направьте его на исследование ПЦР. Когда будет положительный результат, контактные с ними люди должны находиться 14 дней дома", - призвала епидемиолог.

В Японии зарегистрировали новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии. Его обнаружили у 4 человек. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на власти страны.