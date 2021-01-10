В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый вариант коронавируса завезли из Бразилии. Фото: Reuters

В Японии зарегистрировали новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии.

Его обнаружили у четырех человек. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на власти страны.

"После мутации Covid-19 завезли в Японию четыре человека. Их обнаружили в токийском аэропорту Ханэда. Зараженные прилетели с Бразилии", - говорится в сообщении.

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Пока нет доказательств большей заразности нового штамма. Ученым также неизвестно, вызывает ли этот тип инфекции более тяжелую форму заболевания.

Глава института Такадзи Вакита заявил, что эта мутация имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4846 новых больных коронавирусом. 7961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации потребувають 2411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Новых случаев больше всего зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.