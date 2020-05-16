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суббота, 16 мая 2020 15:52

Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса

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Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса
Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса. Фото: visual-science.com

Ученые из студии визуализации Visual Science создали наиболее детализированную и научно достоверную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Это удалось на основе новых исследований структуры коронавируса, а также на данных, которые ранее получили ученые-вирусологи.

Модель доступна на сайте студии.

Ярким цветом на модели коронавируса обозначены белки. Они кодируются вирусным геномом. Серый цвет - структуры, вирус заимствует у клетки-хозяина.

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К 2019 году ученым было известно о шести коронавирус, способных заразить человека. Четыре из них вызывают симптомы, похожие на простуду. Два других, SARS-CoV и MERS-CoV, заражают нижние дыхательные пути с высокой вероятностью тяжелого заболевания и даже смерти.

Коронавирус COVID-19 вызван вирусом SARS-CoV-2. Он опасен из-за того, что может заражать нижние дыхательные пути, где оба вируса прикрепляются к рецепторам на клеточных поверхностях.

Ассоциация анестезиологов Украины отправила президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность опасностью украинских аппаратов ИВЛ.

Некоторые аппараты ИВЛ могут быть крайне опасными том, что они не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Ассоциации.

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Дата
16
мая

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