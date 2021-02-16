Может ли коронавирус передаваться ребенку с грудным молоком

Ученые из США изучили 37 образцов грудного молока от 18 женщин с коронавируса. Фото: pixabay

Если мать инфицировалась коронавирусом, то она не передаст заболевания новорожденному ребенку.

Кормя младенца грудным молоком, он получит антитела, которые способны уничтожить вирус, пишет Daily Mail.

Ученые из США изучили 37 образцов грудного молока от 18 женщин с коронавирусом.

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"Мы хотим изолировать мать от ее ребенка только в том случае, если это необходимо с медицинской точки зрения", - пояснила врач Бриджит Янг.

Ученые обнаружили, что ни один из образцов не содержал генетического материала вируса или антигенов, то есть белков с поверхности вируса. Почти две трети образцов имели антитела, специфические к Covid-19.

"Мы обнаружили высокий уровень IgA - обычных антител в крови и других биологических жидкостях - в грудном молоке", - сообщил врач, профессор микробиологии и иммунологии Марк Сангстер.

Ученые продолжают эксперименты и набрали новую группу кормящих матерей для исследований. Теперь они хотят понять, как вакцина от коронавируса будет влиять на грудное молоко.

Новый коронавирус может передаваться от беременной женщины к ребенку. Такую тенденцию обнаружила группа международных исследователей, сообщил руководитель группы и доктор из парижского госпиталя им. Антуана Беклера Даниэле Де Лука.