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пятница, 09 июля 2021 17:02

Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины

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Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины
Человек может заразиться после прививки. Фото: Лилия Мыцко

Вакцина против коронавируса не может стать причиной заражения Covid-19.

Но во время укола первой дозы человек может быть уже инфицированным, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

"Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации", - пишут в пресс-службе.

Эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Итак, иммунитет нарабатывается минимум три недели. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

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"Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений", - отметили в НСЗУ.

По информации ведомства, общая слабость или повышение температуры являются обычной реакцией на препарат против Covid-19. Симптомы исчезают через несколько дней.

"Однако если появились характерные симптомы Covid-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, - следует обратиться к семейному врачу", - говорится в сообщении.

Антитела к коронавирусу уже имеют треть украинцев. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. Идет четвертый ее этап. Прививают людей старше 60 лет. А также 18-59-летних, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов. Вскоре планируют начать прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19.

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