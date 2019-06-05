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среда, 05 июня 2019 15:47

"Можешь просто не успеть": украинцам грозит смертельная инфекция

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&quot;Можешь просто не успеть&quot;: украинцам грозит смертельная инфекция
Чем дольше больной не обращается к врачу, тем меньше шансы выжить. ФОТО: ternopoliany.te.ua

В Украине возросло количество заболевших ботулизмом. Подхватить эту болезнь можно, съев вяленую или копченую рыбу, мясные или рыбные консервы.

"Ботулизмом можно заболеть, если вы употребляете продукты, которые были неправильно обработаны. Особое внимание надо обращать на вяленую или копченую рыбу, особенно ту, что была приготовлена ​​не в промышленных условиях и продается на рынках, при дорогах", — рассказал кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко в эфире оbozTV.

С момента заражения до появления первых симптомов ботулизма может пройти от 2 ч. до нескольких дней. В большинстве случаев признаки болезни появляются через 12-36 ч. Это тошнота, рвота, диарея, боль в животе, сухость во рту, двоение в глазах, опущение верхнего века, трудности при глотании, сниженная реакция зрачков на свет либо ее отсутствие. Постепенно нарастает слабость в мышцах.

При появлении первых симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если вовремя не успеть, возникнет паралич. Если он поразит диафрагму, произойдет остановка дыхания.

"Обо всем забыть и бежать бегом вызывать скорую помощь, потому что ты можешь просто не успеть. Может наступить смерть. Летальность без лечения — более 50%. Лечение должно быть специфическим, с применением антитоксина", — подчеркнул медик.

Противоботуличную сыворотку вводят больному сразу после того, как подтверждается диагноз. Делают это с помощью капельницы. Благодаря сыворотке болезнь прекращает прогрессировать. Если у больного уже развился паралич, на восстановление может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Ботулизм — это тяжелое инфекционное заболевание. Возникает из-за ботулимичного токсина. Он влияет на передачу нервных импульсов. Больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях появляется чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Дыхание становится поверхностным.

obozrevatel.com
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Дата
05
июня

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